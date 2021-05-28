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Россия опровергла информацию о переговорах с США по обмену заключенными

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг информацию о том, что Вашингтон и Москва ведут переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на заключенных в США. Об этом он заявил РИА Новости.

Рябков рассказал, что никаких сдвигов в переговорах нет, несмотря на то, что Россия предлагала рассматривать возможности задействовать конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц.

«Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осужден по очень серьезной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остается той же, что и при прежней администрации», — сказал он.

Гражданина США задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

4 августа приговор Мосгорсуда, согласно которому американец осужден на 16 лет колонии строгого режима, вступил в законную силу. Уилана отправили в колонию ИК-18, которая располагается в Республике Мордовия.

Ранее в американской дипмиссии отмечали, что немедленное освобождение Пола Уилана станет лучшим подарком для Штатов.

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