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В МИД заявили об отсутствии оснований для передачи осужденного Уилана в США

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Пол Уилан
Пол Уилан
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на полях форума «Примаковские чтения», что основания для передачи осужденного в России американца Пола Уилана отсутствуют, поскольку он отбывает наказание по особо тяжкой статье. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва неоднократно предлагала задействовать механизм Конвенции совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, однако это не обмен заключенными, а иной формат взаимодействия. «Но в ситуации конкретно с Полом Уиланом оснований для постановки его в этот контекст совершено нет, потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезные преступления», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Рябков заключил, что Россия неоднократно предлагала США рассмотреть варианты, кого на кого можно обменять в порядке задействования механизма Конвенции, однако американская сторона не готова к предметному обсуждению.

Ранее замглавы МИД опроверг информацию о том, что Вашингтон и Москва ведут переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на заключенных в США. Он отметил, что никаких сдвигов в переговорах нет, несмотря на то, что Москва предлагала рассматривать возможности задействовать конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. 4 августа 2020 года приговор Мосгорсуда, согласно которому американец осужден на 16 лет колонии строгого режима, вступил в законную силу. Его отправили в колонию ИК-18, которая располагается в Республике Мордовия.

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