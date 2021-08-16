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Талибы пообещали казнить и забивать афганцев камнями только по решению суда

«Талибан»: казни и ампутации будут применяться только по решению шариатского суда
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Фото: Reuters

После захвата власти в Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не допустят в стране самосуда. Об этом заявил представитель движения Сухайль Шахин, передает Al Arabiya.

Боевик подчеркнул, что все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

«Мы заверяем афганцев, особенно жителей Кабула, в том, что их жизнь и имущество в безопасности», — заключил представитель талибов.

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики «Талибана» уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

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