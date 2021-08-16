Россию предупредили о возможных угрозах из-за прихода талибов к власти

Движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) нельзя доверять, в противном случае это может грозить серьезными бедами для России, в том числе волной террористической активности в стране и соседних государствах. Об этом «Ленте.ру» заявили военные эксперты и политологи. По их мнению, российское правительство совершает серьезную ошибку, ведя переговоры с террористами, а делегация талибов, приезжавшая в Москву, должна была быть арестована.

«Появилось государство с террористическим окрасом»

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что при власти талибов Афганистан легко может оказаться новым проектом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), поэтому словам людей, официально признанным террористами на территории страны, доверять нельзя. Желание пойти на контакт и подружиться с новыми правителями чревато трагическими последствиями, предупредил он.

«Неважно, под какими лозунгами выступает "Талибан" — это, в любом случае, создание нового террористического государства. Они уже освободили из тюрем талибов и членов "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация). И теперь возникает вполне естественный вопрос: а что дальше? Я считаю, что происходящее — новый проект "Исламского государства", военные успехи "Талибана" легко могут быть связаны с его полевыми командирами. Мы можем как угодно пытаться с ними договориться, но я бы не возлагал на это надежд: слова остаются словами, а условия террористов крайне непрозрачны», — считает Леонков.

В качестве примера ненадежности террористов эксперт напомнил, как тех, кто доверился талибам, мирно сложил оружие, снимали на камеру, говоря, как им теперь хорошо. Сейчас, продолжил Леонков, стали появляться кадры того, как над теми же людьми после официальных съемок устраивают суд, а затем учиняют расправу.

«Конечно, я очень верю нашему МИД, который сначала говорил, что "Талибан" не в силах захватить территорию. А теперь он заявляет, что никаких опасений для нашего посольства в Кабуле, наших граждан нет. Я бы такого утверждать не стал. Сегодня россиянам обещают неприкосновенность, а завтра будет принято другое решение», — поделился опасениями собеседник «Ленты.ру».

Крайне важным военный эксперт посчитал и эпизод с освобождением талибами террористов. По словам Леонкова, российские власти не знают, из каких стран они прибыли, есть ли у них поддержка, какие планы они строят теперь и куда двинутся дальше. Кроме того, нет никаких гарантий, что часть из освобожденных не отправится в Россию или другие государства, указал эксперт.

«Поэтому это явная террористическая угроза талибанского Афганистана, который скоро назовут Исламским Эмиратом, — считает Леонков. — Вспомните, однажды его даже признавали сразу несколько государств, но это не способствовало становлению нормальной, цивилизованной страны, которая бы никому не угрожала. Словом, ничего позитивного в случившемся я не вижу, никакой конкретики нет. Скоро мы узнаем, чего стоит слово талибов».

«Вести переговоры с террористами — позор и нонсенс»

Военный историк Борис Юлин обратил внимание на то, что авторитет талибов в Афганистане намного выше, чем до вторжения сил НАТО, потому неудивительно то, что сейчас они идут ко власти. Вопрос только в том, как отреагирует на это российское правительство.

«Кого считать террористами, а кого нет — очень странный вопрос, — заметил историк. — Казалось бы, официально "Талибан" в России объявлен террористической и запрещенной организацией. Но почему-то ее принимали в Москве и даже вели переговоры».

Необходимо понимать, что это фундаменталисты, которые серьезно повлияют на соседние республики: Туркмению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. А вот это уже может подорвать позиции России

Историк не считает, что приход талибов к власти обязательно вызовет рост террористической активности в России — на данный момент у организации есть другие цели и приоритеты, а Россия для них пока не представляет интереса.

«"Талибан" использует террор, как метод, но осуществляет другую деятельность. Например, главная цель "Аль-Каиды" как раз терроризм, но здесь история немного другая. Талибы уже были у власти в Афганистане после вывода советских войск, но тогда никаких терактов на территории нашей страны не произошло. Так что если Россия не будет лезть во внутренние дела Афганистана, фундаменталисты не обратят на нее большого внимания», — считает Юлин.

Какую позицию займет Россия, пока неясно. Историк напомнил, что Москва имеет свои интересы даже в ЦАР, так что предугадать действия властей довольно трудно. В случае, если все пойдет по такому негативному сценарию, существует угроза терактов и разжигания исламского фундаментализма на территории государства, полагает Юлин.

«Почему мы сейчас ведем переговоры с террористами — большой вопрос к нашему правительству. Вести такую риторику на уровне МИД — позор и нонсенс. Дикость какая-то. Нужно было либо исключать "Талибан" из списка запрещенных организаций, либо арестовывать делегацию сразу по приезду в Москву, — заявил Юлин. — Полагаю, что наши власти действуют исходя из неких сиюминутных интересов и выгод, но подобный подход роняет доверие к правительству и судам. Вчера талибы — террористы, а уже сегодня — самые миролюбивые и договороспособные люди. Повторюсь: нельзя вести переговоры с террористами».

Россия ведет себя рационально, а талибов скоро перестанут считать террористами

Наиболее оптимистичную позицию занял политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, Москва проводит абсолютно рациональную политику в отношении «Талибана», не пытаясь ввязываться в ненужный конфликт. Кроме того, по его мнению, характеристика талибов как террористов скоро «уйдет в тень».

«Произойдет это не только в нашей стране, но и в других, — считает политолог. — "Талибан" одержал сокрушительную победу и теперь заберет всю власть в Афганистане. И у нас тут будет два пути: либо изолировать их, как в 90-х, попытаться ликвидировать, но плоды этого мы пожинаем до сих пор. Либо попытаться их признать. Если талибы не начнут совершать очевидные глупости, мир постепенно начнет принимать их. Для России и Китая это даже проще, чем для Запада, ведь мы не брали на себя никаких обязательств».

Лукьянов подчеркнул, что теперь все будет зависеть от того, какую политику решат проводить талибы. Во время серии консультаций в Москве они обещали не посягать на Россию и другие страны, поскольку их интересует только Афганистан. Политолог склонен этому поверить, поскольку «Талибан» — националистическое движение.

«Несмотря на это, России, разумеется, необходимо готовить военные мощности на случай того, если история Афганистана начнет перетекать на Центральную Азию, а также внимательно следить за деятельностью государства», — рекомендовал Лукьянов.

Политолог добавил, что Россия, не разжигая конфликт, но пытаясь сохранить мир, ведет себя абсолютно рационально, в отличие от американских экспертов, понимая, что ситуация складывается крайне неоднозначная. Так, в России давно говорили о том, что вывод войск США означает возвращение талибов, но ошиблись только со временем, указал эксперт.

«Раз "Талибан" — решающая сила в Афганистане, глупо не иметь с ним отношений, — заметил Лукьянов. — Так что это большое достижение нашей дипломатии. Важно понимать: это не означает, что мы любим талибов и им доверяем. Скорее, наоборот. Но текущие вопросы необходимо решать, обеспечивая безопасность наших граждан в Кабуле. Благодаря занятой позиции, Россия чувствует себя относительно спокойно, в то время как в западных посольствах царит атмосфера абсолютной паники».

Талибы захватили Афганистан за одну неделю. В воскресенье, 15 августа, террористы практически без боя вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани и большая часть министров бежали за границу. Люди, не желающие жить под контролем экстремистов, ценой жизни пытаются выбраться из страны через кабульский аэропорт.