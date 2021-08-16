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Россия установила рабочие контакты с «Талибаном»

МИД России: ситуация в Афганистане стабилизируется, талибы приступили к наведению порядка
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Фото: Zabi Karimi / AP

Россия установила рабочие контакты с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) после того, как оно захватило контроль над всей территорией Афганистана. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что российское посольство в Кабуле функционирует в штатном режиме. «Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — сказано в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что ситуация в Кабуле и в остальном Афганистане в целом стабилизируется, талибы приступили к наведению общественного порядка. В МИД также призвали все афганские стороны не развивать конфликт и стремиться к мирному урегулированию.

Ранее стало известно, что российские власти остались удовлетворены поведением талибов. «У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет, скажем так, прилично», — заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Он также подчеркнул, что текущий хаос в аэропорту Кабула не имеет отношения к реальной ситуации в столице Афганистана.

При этом дипломат отметил, что Москва не намерена спешить с признанием режима «Талибана» в Афганистане. По его словам, российская сторона планирует продолжить наблюдение за развитием ситуации.

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