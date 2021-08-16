Российские власти остались удовлетворены поведением «Талибана»

Российские власти остались удовлетворены поведением боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) после захвата контроля над афганской республикой. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет, скажем так, прилично», — заявил дипломат.

Кабулов также подчеркнул, что текущий хаос в аэропорту Кабула не имеет отношения к реальной ситуации в столице Афганистана. По его словам, на данный момент ни в одном из афганских городов нет беспорядков.

Ранее дипломат сравнил договороспособность талибов и бывшего афганского правительства. Он счел талибов более сговорчивыми. По словам Кабулова, бывшее правительство было марионеточным, а потому — несговорчивым. При этом он отметил, что Москва не намерена спешить с признанием режима «Талибана» в Афганистане.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.