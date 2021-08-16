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В МИД России сравнили сговорчивость «Талибана» и бывшего правительства

В МИД России назвали «Талибан» более договороспособным, чем бывшее афганское правительство
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сравнил договороспособность представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и бывшего афганского правительства. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Кабулов счел талибов более сговорчивыми. По словам дипломата, бывшее кабульское правительство было марионеточным, а потому — несговорчивым. «Если сравнивать договороспособность партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными», — подчеркнул Кабулов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что Москва не будет спешить с признанием режима радикального движения «Талибан». Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.

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