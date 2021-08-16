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МИД России рассказал о наличии плана «Б» по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану: у МИД есть запасной план действий
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Фото: Reuters

МИД России имеет запасной план действий на случай неожиданного разворота событий в Афганистане. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

«У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце. Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону. Мы сейчас работаем по плану "А"» — заверил дипломат. Следуя изначальной стратегии, Россия наладила контакты с лидерами движения «Талибан» (запрещено в РФ) и договорилась с ними о безопасности своего посольства в Кабуле.

Кабулов также призвал не сравнивать уход СССР из Афганистана с нынешней ситуацией. Он напомнил, что после вывода советских войск в 1989 году правительство в Кабуле держалось еще три года. Сейчас же талибы взяли власть в государстве еще до того, как США завершили окончательную эвакуацию своей армии.

Также в разговоре с журналистами спецпредставитель президента России по Афганистану признался, что захват Кабула стал неожиданностью для Москвы. По его словам, Россия, как и многие другие страны, была уверена в том, что «афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление».

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана, вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития. Сейчас Афганистаном руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

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