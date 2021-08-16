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МИД России назвал захват Кабула талибами неожиданностью

Спецпредставитель президента России по Афганистану: захват Кабула стал неожиданностью
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Фото: Reuters

Захват столицы Афганистана Кабула талибами стал неожиданностью для многих стран, в том числе для России. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

«Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление», — пояснил дипломат.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.

На данный момент управление Афганистаном взял на себя временный совет, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

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