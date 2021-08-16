В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания

Телеканалы в Афганистане, захваченном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), изменили сетку вещания. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Большинство телеканалов, ранее показывавших в дневное время развлекательные передачи, перешли на трансляцию чтения Корана или новости о действиях «Талибана».

По данным корреспондента, только один афганский телеканал продолжил трансляцию документальных исторических фильмов.

15 августа талибы вошли в Кабул, столицу Афганистана, и заявили, что держат под контролем территорию страны. За несколько недель боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупнейшие города.

Управление государством перешло временному совету, который должен обеспечить передачу власти «Талибану». В состав переходного правительства вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что хочет избежать кровопролития, после чего покинул страну.