Захарова ответила на призыв 70 стран отпустить из Афганистана всех желающих

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала странам, призвавшим талибов (члены движения «Талибан», запрещенного в России) мирно отпустить из Афганистана всех желающих уехать, прислать в страну больше самолетов для эвакуации. Сообщение об этом дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Так официальный представитель МИД прокомментировала предложения 70 стран по урегулированию ситуации в Афганистане. По словам Захаровой, все граждане страны, решившие покинуть ее пределы, уже находятся в аэропорту, просто их никто не забирает.

Дипломат подчеркнула, что «онлайн-предложения» государств бесполезны. «Для защиты людей ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане?» — ответила Захарова, имея в виду страны НАТО и в особенности США.

Ранее официальный представитель МИД рассказала, что была шокирована кадрами из аэропорта Кабула, на которых видно, как афганцы пытаются зацепиться за шасси самолета и падают, разбиваясь насмерть.