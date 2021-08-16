«Талибан» призвал мужчин и женщин выйти на работу

Боевики призвали мужчин и женщин в Афганистане вернуться к работе

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявляет, что все гражданские государственные служащие, военные и сотрудники дипломатических служб могут вернуться к работе без опасения за жизни. Об этом сообщил заместитель главы политического офиса талибов в Катаре Абдул Салам Ханафи, передает телеканал «Ariana News».

По его словам, и мужчины, и женщины могут вернуться на свои рабочие места. Талибы обещают не нарушать их права, притом женщины должны выйти на работу в хиджабе.

Ханафи подчеркнул, что движение намерено создать коалиционное правительство, в котором примут участие все афганцы. «Ни один афганец не должен беспокоиться о ком-либо, кто работал в предыдущем правительстве. Будем служить нашей стране. Будь то гражданский или военный сектор, и никто не потеряет свои привилегии», — заявил замглавы политического офиса.

Ранее члены группировки «Талибан» захватили контроль над государственным телевидением в Кабуле. Талибы также выступили с обращением к жителям Афганистана и призвали афганцев успокоиться.

В России пообещали признать движение, если новая власть будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права. Судить о талибах Москва будет не по словам, а по делам, заверил спецпредставитель президента России по делам Афганистана, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.