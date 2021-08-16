Ветераны стран НАТО возмутились захватом Кабула «Талибаном»

Ветераны вооруженных сил международной коалиции НАТО во главе с США, 20 лет воевавшие с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России), были шокированы и возмущены стремительным падением столицы Афганистана. Об этом пишет газета USA Today.

В результате стремительного наступления талибов, начавшегося 8 августа 2021 года, в течение недели практически вся территория страны была захвачена экстремистами.

«Стоило ли оно того?»

«Множество ветеранов, воевавших почти 20 лет, задаются вопросом: "Стоило ли оно того? Не были ли наши жертвы напрасны?"» — заявила Ребекка Сандерлин, жена одного из американских военнослужащих, который семь раз отправлялся в командировки в Афганистан.

По словам Сандерлин, многие американские военные, в том числе ставшие на войне калеками, шокированы решением президента США Джозефа Байдена провести столь поспешный вывод войск, обернувшийся полным захватом страны террористами «Талибана».

Меган МакГилл сестра бойца Национальной гвардии США, убитого в Афганистане в 2013 году, в беседе с телеканалом WJAR заявила, что ей прискорбно осознавать, что ее брат отдал свою жизнь ради подобного финала.

Аналогичного мнения придерживается Денвер Ригглман, бывший конгрессмен от штата Вирджиния, служивший в Афганистане. «Я был переброшен в Афганистан 21 сентября 2001 года. Так много людей погибло в башнях [Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года]. Так много моих братьев по оружию пали. Я знаю, что талибы творят с женщинами. Сегодня мне очень тяжело», — написал Риггламан на своей странице в Twitter, комментируя падение Кабула.

«Положение дел ужасающие, Афганистан — это чудесная страна, ее народ не заслужил той участи, чтобы жить под контролем столь жестоких головорезов как "Талибан"», — заявил бывший минометчик армии США Джейсон Кирелл, служивший в Афганистане в 2010-2011 годах. Аналогичного мнения придерживается отставной полковник ВВС США Скотт Мюрей.

Афганистан снова становится территорией хаоса, мы вернулись туда, откуда начинали. Была ли наша жертва оправданной? Скотт Мюрей полковник ВВС США в отставке

В разговоре с порталом NPR отставной полковник армии США Майк Джейсон, воевавший в Ираке и Афганистане, заявил, что захват боевиками «Талибана» афганских городов вызвал у него дежавю. Оно напомнило ему наступление боевиков «Исламского Государства» (ИГ, запрещено в России) в Ираке в 2014 году.

Отставной полковник полагает, что главной ошибкой США в Афганистане было отсутствие четкой стратегии и целеполагания. «Мы вели не 20-летнюю войну, а скорее 20 отдельных войн, без какой-либо четкой стратегии», — считает Джейсон.

Аналогичные эмоции испытывают ветераны из Великобритании. «Сегодня в нашей армии многие пали духом. Для нас, тех кто был в Кандагаре и Лашкаргахе, больно смотреть на падение этих городов. Мы все еще могли помочь Афганистану, но из-за отсутствия политической воли не стали этого делать», — заявил Telegraph отставной десантник Эндрю Фокс.

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Зачем США пришли в Афганистан?

США и войска коалиции начали операцию «Несокрушимая свобода» 7 октября 2001 года на основании резолюции Совета Безопасности ООН. Официальной причиной ввода войск послужили террористические акты 11 сентября 2001 года.

Изначально планировалось силами коалиции в сжатые сроки уничтожить террористов, аффилированных с движением «Аль-Каида», и построить в стране действующие демократические институты. К 2003 году основные силы экстремистов были разгромлены, однако США не стали выводить свои войска из страны. На пике боевых действий, в 2002 году, контингент США достигал 100 тысяч человек.

В 2011 году было объявлено о выводе большей части воинского контингента коалиции. Он был завершен к 2015 году. При этом 12 тысяч военнослужащих все же остались в стране, их целью была поддержка правительственных войск. Окончательно войска США и коалиции было решено вывести из Афганистана летом 2021 года.