МИД России не увидел угрозы Средней Азии со стороны талибов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва надеется на соблюдение договоренностей со стороны боевиков «Талибана» (движение признано террористическим, запрещено на территории РФ) по безопасности стран Средней Азии. Его цитирует РИА Новости.

По словам Кабулова, в настоящий момент российская сторона не видит ни одного факта угрозы со стороны талибов. «Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, это обнадеживающий сигнал. Мы люди доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами», — отметил дипломат.

При этом разные эксперты и политики не раз озвучивали свои опасения относительно безопасности партнеров России в Средней Азии. Еще в начале июля экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что люди, спасаясь от растущего влияния «Талибана», устремятся за пределы страны. Многие из них отправятся в республики Средней Азии, считает он.

Многие афганцы действительно опасаются за свои жизни и решают покинуть страну, при этом некоторые даже цепляются за шасси улетающих самолетов.