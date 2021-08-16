Мир
 
Последние новости
Американского военного ранили в аэропорту Кабула
«Талибан» призвал мужчин и женщин выйти на работу
Названы приоритетные для газификации города России
Сотни велосипедистов проехались по улицам города голыми
Пушков прокомментировал отпуск Псаки в разгар кризиса в Афганистане
«Аэрофлот» приостановил полеты над Афганистаном
Максим Галкин оценил арт-объект в виде кома глины в центре Москвы 
Карпин объяснил невызов Дзюбы в сборную
Военные США застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула
В Москве кассир вынес из банка 12 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД России понадеялся на соблюдение талибами прав человека

Кабулов: Россия надеется на соблюдение талибами фундаментальных прав и свобод человека
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вопрос признания движения «Талибан» (запрещено в России) в качестве новой власти в Афганистане в дальнейшем будет зависеть от того, станут ли талибы уважать человеческие права. На соблюдение ими фундаментальных прав и свобод человека понадеялись в МИД России, пишет РИА Новости.

«Если новая власть будет вести себя именно так и в дальнейшем будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть», — заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, судить о талибах Москва будет не по словам, а по делам.

Ранее Кабулов заверил, что Россия не будет торопиться с признанием режима талибов.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане
Захарова оценила реакцию США на нарушения прав человека в Афганистане
МИД России назвал захват Кабула талибами неожиданностью