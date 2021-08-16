МИД России понадеялся на соблюдение талибами прав человека

Вопрос признания движения «Талибан» (запрещено в России) в качестве новой власти в Афганистане в дальнейшем будет зависеть от того, станут ли талибы уважать человеческие права. На соблюдение ими фундаментальных прав и свобод человека понадеялись в МИД России, пишет РИА Новости.

«Если новая власть будет вести себя именно так и в дальнейшем будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть», — заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, судить о талибах Москва будет не по словам, а по делам.

Ранее Кабулов заверил, что Россия не будет торопиться с признанием режима талибов.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.

