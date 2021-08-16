Кадыров призвал готовиться к худшему из-за талибов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России). Это заявление политик сделал в прямом эфире, опубликованном в Instagram-аккаунте своего сына Адама.

«Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали», — сказал Кадыров, отметив, что в Афганистане мучают и убивают мирных жителей. Он добавил, что талибы являются американским проектом.

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — заявил политик.

Также он призвал жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии быть начеку, поскольку граничащие с Афганистаном территории находятся в опасности.

Ранее 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сказал, что лидер Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. Кроме того, он назвал случившееся позором.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

