На Украине сообщили о планах эвакуации оставшихся в Афганистане сограждан

Спикер МИД Украины рассказал, что в Афганистане сейчас находятся около 50 украинцев

В Афганистане остаются около 50 граждан Украины, и на данный момент уточняется, кто из них желает эвакуироваться. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, дипломаты находятся на связи с каждым из оставшихся в Кабуле украинцем. Он добавил, что МИД Украины выработал план действий и сейчас прорабатывает все возможные варианты безопасной эвакуации, в том числе через содействие стран-партнеров. «Держим ситуацию на особом контроле», — подчеркнул Николенко.

Спикер внешнеполитического ведомства также добавил, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил усилить работу посольств Украины в Таджикистане и Пакистане, которые курируют Афганистан. Таким образом, в случае обострения ситуации помощь украинским гражданам окажут дипломатические представительства в Душанбе и Исламабаде.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина вывезла из Афганистана граждан пяти стран. Он пояснил, что украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан самой Украины, а также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

15 августа «Талибан» (движение запрещено в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Президент страны бежал за границу, объяснив такое решение желанием избежать кровопролития в столице. Многие страны начали активно эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии.