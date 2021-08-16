Грузия заявила о срочной эвакуации своих граждан из Афганистана

Грузия сообщила, что делает все возможное для эвакуации своих граждан из Афганистана

Правительство Грузии делает все возможное для вывоза своих граждан из Афганистана, где власть полностью перешла в руки представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По его словам, МИД Грузии уже в течение нескольких суток работает над вопросом их срочной эвакуации, и все находящиеся в Афганистане грузины будут срочно эвакуированы в ближайшее время на авиарейсах стран-партнеров. «У нас есть информация, что аэропорт Кабула продолжит работать до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну. Самочувствие всех наших граждан там нормальное», — сообщил Хвтисиашвили.

Он добавил, что сроки эвакуации граждан Грузии будут зависеть от дальнейшего развития событий в Кабуле. Дипломат выразил надежду на скорое и безопасное возвращение людей домой. На данный момент в Кабуле до сих пор находятся 23 грузина, которые работали там по контракту.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Президент страны бежал за границу, объяснив такое решение желанием избежать кровопролития в столице.

В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию своего дипломатического представительства в Кабуле. О завершении дипломатической миссии в Афганистане заявили Великобритания и Франция.