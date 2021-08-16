Казахстан прокомментировал возможность бегства в страну президента Афганистана

МИД Казахстана ответил на вопрос о нахождении в стране президента Афганистана Ашрафа Гани

МИД Казахстана прокомментировал возможность бегства в страну президента Афганистана Ашрафа Гани, передает ТАСС.

«Гани в Казахстане нет», — заявил официальный представитель министерства Айбек Смадияров, отвечая на вопрос о том, может ли находиться афганский президент на территории республики.

Ранее МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани находится на их территории. В дипломатическом ведомстве заявили, что самолет, в котором находился президент Афганистана, не входил в воздушное пространство республики, и Душанбе не получал соответствующего запроса.

Посольство Афганистана в Ташкенте сообщило, что у них нет информации о нахождении Гани на узбекской территории.

15 августа движение «Талибан» (запрещен в России) объявил, что установил контроль на всем Афганистаном. Управление страной передано временному совету, который затем передаст власть талибам. В состав совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Гани покинул страну.

