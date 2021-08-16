Таджикистан прокомментировал информацию о прилете президента Афганистана

МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что президент Афганистана находится в стране

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани находится на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, самолет, на котором находился Гани не входил в воздушное пространство и не совершал посадку в Таджикистане. Отмечается, что в Душанбе также не получали соответствующего запроса.

В то же время посольство Афганистана в Узбекистане заявило, что в Ташкенте нет информации о нахождении президента на узбекской территории. Представитель дипмиссии подчеркнул, что афганские дипломаты не могут подтвердить сообщение The New York Times о прибытии Гани в страну.

Ранее американское издание со ссылкой на члена афганской делегации на переговорах в Дохе передавало, что президент Афганистана отправился с супругой Рулой и двумя советниками в Узбекистан. Данную информацию также подтвердил личный охранник Гани. До этого различные источники сообщали о том, что президент улетел в Оман или Таджикистан.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. На данный момент управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.