Украина вывезла из Афганистана граждан пяти стран, сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, «украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула» граждан самой Украины, а также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

«Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», — пообещал Кулеба.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, написал в Twitter, что из Афганистана вывезли почти 80 человек, в том числе восемь граждан Украины.

Ранее американские военные открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, пытаясь остановить толпу людей, которые пытаются бежать из страны после того, как контроль над Афганистаном установило движение «Талибан» (запрещено в России).