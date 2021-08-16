В Казахстане ответили на слухи об афганских беженцах в стране

В пресс-службе президента Казахстана ответили на слухи о беженцах из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не принимал решение о размещении в стране афганских беженцев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали на своей странице в Facebook.

В пресс-службе президента ответили на слухи о прибытии в Шымкент первых беженцев из Афганистана и подчеркнули, что распространение подобной информации является неуместным.

По словам Уали, казахские власти готовы оказать помощь только сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН), если ее руководство обратится с официальной просьбой к республике.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана прокомментировало возможность бегства в страну президента Афганистана Ашрафа Гани. Там отметили, что афганского лидера нет на территории республики.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.