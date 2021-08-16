Киргизия заявила о готовности принять 500 студентов из Афганистана

Власти Киргизии сообщили о готовности принять 500 студентов из Афганистана, где контроль над страной получило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает 24.kg.

В заявлении сказано, что «на долю афганского народа выпали тяжелые испытания». ГКНБ выразил надежду, что «различные политические силы Афганистана» «проявят мудрость». «Особую озабоченность вызывает судьба афганской молодежи, особенно ее женской части, которая, как и кыргызская молодежь, стремится получить современные знания, освоить новые технологии и обрести востребованные профессии», — отметил ГКНБ.

В заявлении сказано, что «получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния» невозможно, поэтому в ГКНБ считают своим долгом оказать посильную поддержку талантливым студентам.

«Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучавшимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана», — отметили в ведомстве.

При этом студентам предстоит самостоятельно решить вопрос с приездом, поиском жилья и платой за обучение.

15 августа талибы вошли в столицу Кабул и объявили, что держат под контролем территорию Афганистана.