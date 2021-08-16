В Афганистане рассказали о хаотичных убийствах

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) устраивают расправы прямо на улицах Кабула, кроме того, они выпускают из тюрем преступников, которые занимаются тем же самым, подражая талибам. Об этом рассказал житель столицы, гид по имени Абдалла (имя изменено из соображений безопасности) в разговоре с «Лентой.ру».

Мужчина объяснил: захватывая провинции, талибы выпускали заключенных из тюрем. Когда они вошли в Кабул днем 15 августа, преступники, воры и грабители вышли на свободу и стали ходить по всему городу — при этом многие из них вооружены.

«Они изображают из себя талибов: ходят с белым флагом движения и показывают прохожим, что вот, у них есть автоматы Калашникова и танки. Но никакие они не талибы. Они грабят людей прямо на улицах, а если кто-то пытается сопротивляться, его убивают. Несколько часов назад так убили одного из наших соседей», — поделился Абдалла.

Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай также заявил, что талибы устраивают жестокие расправы над афганцами, боевики уже начали искать людей по домам. Посол подчеркнул, что выступает от лица «миллионов мужчин, женщин, девочек», которые вот-вот лишатся свободы и не смогут пойти в школу или на работу. Исакзай убежден, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.