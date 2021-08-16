Мир
 
Последние новости
Кадыров призвал готовиться к худшему из-за талибов
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Обнаружена первая рязанская берестяная грамота
Оценена помощь союзников Украины в создании «москитного флота»
В Таджикистане приземлился самолет с афганскими военными
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Самолет ВВС Афганистана сбила ПВО Узбекистана
Задержанная в Москве блогерша рассказала подробности инцидента 
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД России назвали условия для исключения талибов из списка террористов

Кабулов: «Талибан» должен вести себя цивилизованно для исключения из списка террористов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Чтобы начать процедуру исключения радикального движения «Талибан» (запрещено в России) из списков террористических организаций, члены Совета безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно. Такие условия назвал спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его цитирует РИА Новости.

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — пояснил он.

Ранее Кабулов заявил, что талибов можно назвать более сговорчивыми, нежели предыдущее «марионеточное» правительство. Тем не менее дипломат призвал не делать поспешных выводов и посмотреть на будущие решения новых властей Афганистана. Кроме того, Москва призвала «Талибан» соблюдать права человека в стране.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном
Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в «позорном конце»
США обвинили афганские власти в падении городов под натиском талибов