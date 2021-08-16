В МИД России назвали условия для исключения талибов из списка террористов

Кабулов: «Талибан» должен вести себя цивилизованно для исключения из списка террористов

Чтобы начать процедуру исключения радикального движения «Талибан» (запрещено в России) из списков террористических организаций, члены Совета безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно. Такие условия назвал спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его цитирует РИА Новости.

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — пояснил он.

Ранее Кабулов заявил, что талибов можно назвать более сговорчивыми, нежели предыдущее «марионеточное» правительство. Тем не менее дипломат призвал не делать поспешных выводов и посмотреть на будущие решения новых властей Афганистана. Кроме того, Москва призвала «Талибан» соблюдать права человека в стране.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития.