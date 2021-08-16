«Талибан» начал арестовывать бывших афганских чиновников

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начали арестовывать бывших чиновников и лиц, активно сотрудничавших со свергнутым правительством Афганистана. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Twitter экстремистов.

«Задержано много лиц, причастных к преступлениям. Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать от них машины и угрожать им. К ним будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям», — заявил представитель группировки Забихулла Муджахид. Ранее он утверждал, что жители Кабула встречали талибов с ликованием.

Известно, что несмотря на все заверения «Талибана» об амнистии и милосердном отношении к добровольно сдавшимся врагам, по отношению к наиболее последовательным своим противникам талибы не проявляют снисхождения. Так, известный американский фотожурналист Джеймс Гланси на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с бойцами элитного правительственного спецназа, сделанную им в феврале. По словам Гланси, все военнослужащие, запечатленные на фото, были казнены «Талибаном» после захвата Кандагара, 12 августа.

Талибы захватили Афганистан за одну неделю. В воскресенье, 15 августа террористы, практически без боя, вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент и большая часть министров бежали из страны. Люди, не желающие жить под контролем экстремистов, пытаются выбраться из страны через кабульский аэропорт.