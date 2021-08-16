Афганский спецназ расформировали

Корпус афганской армии специального назначения расформирован, весь личный состав уволен. Об этом официально сообщила пресс-служба элитного подразделения, передает «Интерфакс».

Там также отметили, что подразделение не допускало халатности и делало все необходимое для спасения жизней и имущества народа страны.

Накануне, 15 августа, запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о контроле над территорией Афганистана. Ранее бойцы движения вошли в столицу, Кабул. При этом президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Сейчас его местонахождение неизвестно. По версии многих СМИ, Гани направляется в США.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия пока не спешит признавать власть «Талибана». Он подчеркнул, что Москва будет наблюдать за поведением нового правительства.