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Стало известно о планах президента Афганистана улететь в США

СМИ: президент Афганистана Ашраф Гани мог направиться в США
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Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани может направиться в США, утверждает India Today и другие СМИ.

Ранее стало известно, что Гани полетел в Таджикистан, а оттуда — в Оман. По другой информации, у него были планы отправиться в Узбекистан. Как рассказали российские дипломаты со ссылкой на местные источники, глава государства увез с собой огромное количество денег: наличных при нем было так много, что часть пришлось оставить в аэропорту.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана. После этого Гани объявил, что покидает страну с целью избежать кровопролития. Вместе с ним уехала его супруга и двое советников.

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