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Посол России в Афганистане рассказал о безоружных талибах и ситуации в Кабуле

Посол России в Афганистане: «Талибан» обещал добиться мирного транзита власти
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Фото: Reuters

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) пообещали добиться мирного транзита власти. Его комментарий опубликован в Telegram-канале Readovka.

По словам дипломата, талибы были безоружны, когда вошли в Кабул. Кроме того, они сразу пообещали обеспечить безопасность иностранных дипмиссий.

«Вакуум власти, конечно, сказывается: в Кабуле постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше взрослое население, да и многие подростки, имели на руках оружие, и в городе было неспокойно», — описал ситуацию Жирнов.

При этом сам дипломат ранее говорил о том, что обстановка в столице спокойная. «В городе продолжили работать школы для девочек. У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех», — рассказал Жирнов.

Кроме того, российский посол доверился словам талибов и заявил, что продолжит работу в Афганистане. Он также отметил, что у граждан Афганистана нет резона покидать страну из страха перед движением «Талибан».

При этом многие афганцы считают, что их опасения более чем обоснованы: так, в конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на США. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.

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