Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана подтвердило, что самолет ВВС Афганистана разбился на границе между странами, в Сурхандарьинской области. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — рассказал начальник информационной службы Минобороны Бахром Зульфикаров.

О том, что самолет с опознавательными знаками афганских ВВС предположительно разбился на границе Афганистана с Узбекистаном, сообщалось ранее сегодня. По предварительным данным, это произошло 15 августа — Зульфикаров подтвердил эту информацию.

В интернете также распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета, есть как минимум один пострадавший.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей, некоторые пытаются цепляться за шасси взлетающих самолетов.