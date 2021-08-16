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Талибы начали искать людей по домам с целью расправы

Постпред Афганистана при ООН: «Талибан» уже устраивает жестокие расправы над афганцами
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Фото: Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) устраивают жестокие расправы над афганцами, боевики уже начали искать людей по домам. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай, его цитирует Reuters.

Посол подчеркнул, что выступает от лица «миллионов мужчин, женщин, девочек», которые вот-вот лишатся свободы и не смогут пойти в школу или на работу. Исакзай убежден, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

Ранее стало известно, что боевики начали арестовывать бывших чиновников и лиц, активно сотрудничавших со свергнутым правительством Афганистана. «Задержано много лиц, причастных к преступлениям. Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать от них машины и угрожать им. К ним будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям», — заявил представитель группировки Забихулла Муджахид.

Ранее он утверждал, что жители Кабула встречали талибов ликованием.

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