Афганцы попросили Украину предоставить убежище

Часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца. Об этом сообщил спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, в настоящее время их оформлением и размещением занимаются представители Государственной миграционной службы.

Демченко отметил, что попросившие об убежище афганцы прошли перед вылетом из своей страны предварительную проверку, в том числе со стороны правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего на борту воздушного судна удалось вывезти около 80 человек. В Министерстве иностранных дел республики уточнили, что на территории Афганистана по-прежнему остаются около 50 украинских граждан.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Многие государства начали эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии. Талибы также сообщили о намерении в ближайшее время объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.