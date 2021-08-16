Бывший СССР
 
Последние новости
Американского военного ранили в аэропорту Кабула
Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
Крупнейшая нефтяная компания войдет в фирму богатейшего индийца
Через Москву-реку построят семь мостов 
Взрывом электросамоката разнесло российскую квартиру
Семь человек погибли в аэропорту Кабула
Талибы начали искать людей по домам с целью расправы
Житель Кабула рассказал об обстановке в городе после вторжения талибов
Назвавший российский город «жопой мира» чиновник объяснился
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине рассказали о планах России на беженцев из Афганистана

Замглавы МИД Украины Енин: Россия может использовать афганских беженцев в своих интересах
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jafar Khan / AP

Россия попытается использовать ситуацию с афганскими беженцами, спасающимися от власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России), в своих интересах. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел республики Евгения Енина в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Россия, как и Белоруссия, регулярно прибегает к использованию беженцев для усугубления миграционного кризиса в странах, которые критикуют проводимую ими внутреннюю и внешнюю политику. Обострение ситуации в Афганистане, считает Енин, может стать очередным поводом для России нанести урон миграционной стабильности Украины.

«Не надо забывать давно отточенные приемы Российской Федерации и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способности ухудшать или негативно влиять на миграционную ситуацию в соседних странах или Евросоюзе», — сказал Енин. Замминистра добавил, что Украина уже ведет работу с международными партнерами и сделает все возможное, чтобы помешать реализации планов российской стороны.

16 августа стало известно, что украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.

Ранее сообщалось, что миграционный кризис усугубился на границе Литвы и Белоруссии. По данным литовских пограничников, число нелегальных мигрантов из стран Азии и Ближнего Востока, бегущих в ЕС через Белоруссию, выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина вывезла из Афганистана граждан пяти стран
На Украине сообщили о планах эвакуации оставшихся в Афганистане сограждан
Афганцы попросили Украину предоставить убежище
Миграционный кризис назвали отчаянной попыткой Лукашенко ослабить ЕС
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0214 июля

«Он называл себя спасителем Европы»

Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
16:4013 августа

Украинский журналист Гордон обругал Порошенко и назвал его мародером

16:0013 августа

Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию

15:5013 августа

В Белоруссии материалы оппозиционного издания Tut.by признали экстремистскими

Бывший СССР00:0112 июля

Продаться подороже.

Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?
15:3313 августа

Украинские санкции против Лукашенко сравнили с «лаем»

15:2713 августа

На Украине ответили на слова Лаврова о Крыме цитатой Махатмы Ганди

15:0313 августа

В Белоруссии создадут универсальную вакцину против всех штаммов коронавируса

Бывший СССР00:01 7 июля

«Чтоб конкуренты в земле лежали»

Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
14:3913 августа

Украина купит у Польши вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности

14:2813 августа

Лукашенко описал передачу власти новому поколению

14:1013 августа

Белорусский силовик незаконно пересек границу с Литвой и попал на видео

Россия
Политолог оценил возможности «Единой России» после жеребьевки мест в бюллетене
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
«Из гранатомета в окно стрелял Басаев»
В 1995 году террористы атаковали Буденновск. Штурм больницы — глазами заложника
Все материалы
Мир
Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют
Новая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Все материалы
Бывший СССР
Алиев обвинил Армению в отсутствии ответа на мирный договор с Азербайджаном
Украине предрекли «неприятный сюрприз» во время визита Меркель
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Националисты избили украинского журналиста возле офиса Зеленского
Украину предупредили о дефолте из-за одной проблемы
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Российской оборонке стало не хватать денег
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«МегаФон» разработал тариф для бесплатного общения с семьей
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Россияне начали массово изымать деньги из банков
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз
«Девушку посылали на верную гибель»
Как советская разведчица готовила ликвидацию Гитлера и стала прообразом радистки Кэт
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Toyota и Lego сделали из детского конструктора Supra в масштабе 1:1
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы