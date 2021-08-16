На Украине рассказали о планах России на беженцев из Афганистана

Замглавы МИД Украины Енин: Россия может использовать афганских беженцев в своих интересах

Россия попытается использовать ситуацию с афганскими беженцами, спасающимися от власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России), в своих интересах. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел республики Евгения Енина в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Россия, как и Белоруссия, регулярно прибегает к использованию беженцев для усугубления миграционного кризиса в странах, которые критикуют проводимую ими внутреннюю и внешнюю политику. Обострение ситуации в Афганистане, считает Енин, может стать очередным поводом для России нанести урон миграционной стабильности Украины.

«Не надо забывать давно отточенные приемы Российской Федерации и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способности ухудшать или негативно влиять на миграционную ситуацию в соседних странах или Евросоюзе», — сказал Енин. Замминистра добавил, что Украина уже ведет работу с международными партнерами и сделает все возможное, чтобы помешать реализации планов российской стороны.

16 августа стало известно, что украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.

Ранее сообщалось, что миграционный кризис усугубился на границе Литвы и Белоруссии. По данным литовских пограничников, число нелегальных мигрантов из стран Азии и Ближнего Востока, бегущих в ЕС через Белоруссию, выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.