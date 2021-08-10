Миграционный кризис назвали отчаянной попыткой Лукашенко ослабить ЕС

Миграционный кризис, который спровоцировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, можно считать его отчаянной попыткой ослабить Европейский союз (ЕС). С таким мнением выступила комиссар Европейской комиссии (ЕК) по внутренним вопросам Илва Йохансон в разговоре с газетой Financial Times.

«Лукашенко просто пытается использовать тех, кого вряд ли можно назвать беженцами», — считает еврокомиссар. Она назвала происходящее на границах Белоруссии и ЕС ответственностью Лукашенко и попыткой дестабилизировать страны объединения.

Йохансон убеждена, что таким образом политик пытается ответить на санкции европейских стран.

10 августа министр внутренних дел Латвии Мария Голубева призвала правительство страны ввести режим чрезвычайной ситуации на белорусско-латвийской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о поимке рекордного числа беженцев — в начале августа задержали 289 нелегалов. Большинство из них представились гражданами Ирака.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021-го президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы пообещали ввести новый пакет санкций против Белоруссии в связи с происходящим на границе Евросоюза.

