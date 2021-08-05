Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу. Об этом он заявил во время совещания по вопросам ситуации в приграничной зоне, пишет БЕЛТА.

Лукашенко поручил закрыть каждый метр границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил он.

По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории. «Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты», — отметил Лукашенко. При этом белорусский президент подчеркнул, что литовские власти в курсе последствий подобных решений. «Мы их предупредили, а они пусть думают», — заключил он.