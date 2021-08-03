Литва отказалась пускать нелегальных мигрантов из Белоруссии

Литовские пограничники не пустили около 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, пишет «Интерфакс-Запад».

По его словам, мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены. Любаевас добавил, что сотрудники пограничной службы воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивлениям нелегалам, однако не уточнил, какие корректно меры применялись к беженцам.

«Сейчас я не могу и не хотел бы комментировать тактические решения, потому что каждый из нас должен выполнять свой долг. В каждом конкретном случае должностные лица на месте принимают решение о применении действий сдерживания», — прокомментировал Любаевас отказ впускать беженцев на территорию страны.

Ранее сообщалось, что глава МВД Литвы Агне Билотайте разрешила сотрудникам пограничной службы Литвы применять силу в отношении нелегальных мигрантов из Белоруссии. Она уточнила, что введение новых полномочий поможет пограничникам эффективнее предотвращать нарушения со стороны беженцев, в том числе пересечение границ вне специальных пунктов, пограничного контроля.

2 августа Любаевас сообщил, что В Литве за прошедшие сутки поймали рекордное число нелегальных мигрантов, прибывших в страну с территории Белоруссии. По данным пограничников, в воскресенье, 1 августа, были задержаны 289 мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу.