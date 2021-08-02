В Литве поймали рекордное число нелегалов

В Литве за прошедшие сутки поймали рекордное число нелегальных мигрантов, прибывших в страну с территории Белоруссии. Об этом сообщил руководитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) республики Рустамас Любаевас, пишет IRT.

По данным пограничников, в воскресенье, 1 августа, были задержаны 289 мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу. Большинство из них представились гражданами Ирака. Любаевас также заявил, что в ночь с 1 на 2 августа силовикам удалось поймать еще 109 человек.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис отметил, что если раньше нелегалы ​​обычно пересекали границу ночью и избегали участков, оснащенных видеонаблюдением, то теперь они переходят ее даже под камерами и в любое время суток. Он подчеркнул, что государство находится на пределе возможностей по распределению прибывающих в страну нелегальных мигрантов.

Предыдущий рекорд по количеству задержанных нелегалов в Литве был установлен 27 июля. Тогда пограничниками был пойман 171 человек. Все пойманные мигранты имели гражданство Ирака, либо представились выходцами из этой страны.

26 июля в Службе государственной охраны границ сообщили, что за неполный месяц литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегалов из Белоруссии, чем в январе.