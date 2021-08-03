Литовским пограничникам разрешили применять силу к нелегальным мигрантам

Сотрудники пограничной службы Литвы смогут применять силу в отношении нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Соответствующее решение было принято главой Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Telegram-канал Baltnews.

По ее словам, на фоне увеличения потока мигрантов применение «физической и психологической силы» станет гарантом «послушания» нелегалов. Введение новых полномочий поможет пограничникам эффективнее предотвращать нарушения со стороны беженцев, в том числе попытки устроить бунт или сбежать из лагерей временного размещения.

Глава комитета Сейма по национальной обороне Лауринас Касчюнас добавил, что силовики должны разумно подходить к применению оружия и не проявлять излишнюю жестокость. Он также отметил, что решение МВД объясняется усугублением миграционного кризиса в европейских странах.

2 августа на литовском полигоне в Руднинкае, где размещены несколько сотен незаконных мигрантов, произошел бунт против условий содержания. Кроме того, один из мигрантов через забор крикнул подъехавшим представителям СМИ, что они отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет.

Ранее в Службе охраны государственной границы Литвы отчитались о новом рекорде по числу пойманных нелегалов, прибывающих из Белоруссии. В ведомстве сообщили, что 1 августа пограничники задержали 289 человек. Большинство из них представились гражданами Ирака.