Литва попросит страны ЕС приютить нелегалов из Белоруссии

Литва может обратиться к странам Европейского союза (ЕС) с просьбой разместить у себя нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон, пишет Delfi.

Премьер отметила, что правительство попросит ЕС приютить нелегалов, пока Литва будет заниматься рассмотрением их заявок на получение статуса беженцев. По ее словам, так поступят в том случае, если ситуация с наплывом мигрантов выйдет из под контроля.

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Йоханссон в свою очередь поддержала литовскую сторону и заявила, что ЕС должен преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. «Сейчас главное — пресечь нелегальное проникновение в Литву и выслать этих людей назад», — подчеркнула она.

Ранее в Службе охраны государственной границы Литвы отчитались о новом рекорде по числу пойманных нелегалов из Белоруссии. В ведомстве сообщили, что 1 августа пограничники задержали 289 таких мигрантов. Большинство из них представились гражданами Ирака.

В июле Евросоюз согласился выделить Литве 10 миллионов евро (более 866 миллионов рублей) на борьбу с миграционным кризисом и его последствиями. Часть финансирования пойдет на содержание нелегалов в палаточных лагерях и миграционных центрах.