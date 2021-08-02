В литовском лагере мигрантов произошел бунт

На литовском полигоне в Руднинкае, где размещены несколько сотен незаконных мигрантов, произошел бунт. Об этом сообщает Delfi.lt.

По информации издания, несколько десятков мужчин приняли участие в бунте против условий содержания. Кроме того, один из них через забор крикнул подъехавшим представителям СМИ, что они отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет.

Также мигрант озвучил требование бунтующих — освободить их из лагеря. Беседовавший с журналистами мужчина добавил, что они готовы пробыть здесь еще день, два или три, чтобы Европейский союз увидел, что их содержат как животных. «Я покинул свою страну для лучшей жизни. Но моя страна намного лучше, чем условия здесь», — сказал он.

После этого к забору подошли сотрудники службы безопасности и отогнали мигрантов от забора водой из шланга и слезоточивым газом. Затем офицеры открыли ворота и вошли внутрь, в результате одному из жителей лагеря понадобилась помощь врачей.

Как позднее сообщили в МВД, поводом для стихийного митинга мигранта стало затопление палаток.

В конце июля в Литве перед зданием правительства города Девенишкес местные жители провели протестную акцию против размещения у себя лагеря для нелегальных мигрантов. Местные жители выступили против и обратили внимание на то, что лагерь для мигрантов планируют организовать в нескольких десятках метров от действующей школы.