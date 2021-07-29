Жители Литвы выступили против нового лагеря для мигрантов

В Литве перед зданием правительства города Девенишкес местные жители провели протестную акцию против размещения у себя лагеря для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Ранее в Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что к 1 сентября разместят в здании бывшей школы в Девенишкесе несколько сотен нелегалов. Местные жители выступили против и обратили внимание, что лагерь для мигрантов планируют организовать в нескольких десятках метров от действующей школы.

Протестующих также пришел поддержать член Сейма Пятрас Гражулис. По его словам, министр внутренних дел Агне Билотайте и глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны парламента говорили о том, что вместе с беженцами в страну попадают подготовленные террористы, создающие угрозу государства и граждан. Гражулис отметил, что такая ситуации очень беспокоит граждан, которые закрываются в домах и боятся выходить на улицу.

Ранее литовская полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегальных мигрантов на военном полигоне Руднинкай. Отмечается, что во время митинга люди заблокировали дорогу к месту возведения палаточного городка и отказались пропускать строительную технику.

28 июля в Службе охраны государственной границы Литвы заявили о рекордном числе нелегалов, задержанных за сутки в этом году. По данным пограничников, за 24 часа им удалось поймать 171 мигранта, незаконно пересекшего белорусско-литовскую границу.