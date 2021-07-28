В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов

В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегальных мигрантов на военном полигоне Руднинкай. Об этом сообщает Telegram-канал издания RT.

Изначально люди вышли на митинг против строительства лагеря, однако позднее начали блокировать дорогу к месту его возведения, отказываясь пропускать строительную технику.

Протестующие удерживали свои позиции до тех пор, пока на место не прибыла полиция. Силовики разогнали возмущенных литовцев и открыли дорогу на полигон. Правоохранителями были задержаны 8 человек.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что на полигоне Руднинкай собираются построить лагерь на 1,5 тысячи мест. Выбор локации она объяснила наличием благоприятных условий для постоянного контроля за беженцами и увеличением их потока на границе с Белоруссией.

26 июля в Службе государственной охраны границ Литвы отметили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.