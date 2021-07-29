Нелегальные мигранты случайно присоединились к протестующим литовцам

В Литве нелегальные мигранты из Белоруссии случайно присоединились к митингу местных жителей против строительства лагерей для беженцев. Об этом сообщает Delfi.

По словам устроивших акцию протеста жителей города Девянишкес, где литовские власти намереваются построить центр для содержания беженцев из африканских стран, во время мероприятия к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Протестующие выяснили, что те нелегально перешли литовско-белорусскую границу и самостоятельно добрались до городка, однако сразу не сообразили, что здесь происходит.

«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это еще одно доказательство того, что граница не защищена», — возмутились местные жители. Затем они вызвали полицию, и беженцы были задержаны.

Ранее сообщалось, что литовская полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегальных мигрантов на военном полигоне Руднинкай. Изначально люди вышли на митинг против строительства лагеря, однако позднее начали блокировать дорогу к месту его возведения, отказываясь пропускать строительную технику.

Протестующие удерживали свои позиции до тех пор, пока на место не прибыла полиция. Силовики разогнали возмущенных литовцев и открыли дорогу на полигон. Правоохранителями были задержаны восемь человек.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.