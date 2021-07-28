В Литве у нелегальных мигрантов из Белоруссии обнаружили чесотку. Об этом заявила вице-мэр города Алитуса Юргита Шукявичене, пишет Delfi.lt.

По ее словам, очаг заболевания был обнаружен среди беженцев, которые размещены в бывших зданиях аэродрома. По данным муниципалитета, там проживает около 70 человек. Вице-мэр добавила, что в месте размещения была проведена полная дезинфекция, мигрантам купили медикаменты и новую одежду.

Мэр города Друскининкая Ричардас Малинаускас добавил, что в последнее время нелегалы часто жалуются на различные недомогания, однако главы приграничных муниципалитетов не всегда могут оказать им необходимую помощь. К примеру, не во всех городских больницах работают узкопрофильные специалисты, или не хватает выделенных из бюджета средств.

Ранее в Службе охраны государственной границы Литвы заявили о рекордном числе нелегальных мигрантов, задержанных за сутки в этом году. По предварительным данным, за прошедшие сутки литовские пограничники поймали 171 мигранта, незаконно пересекшего белорусско-литовскую границу. Все задержанные либо имеют гражданство Ирака, либо представились выходцами из этой страны.

На фоне увеличения числа потока нелегалов властям Литвы пришлось начать строительство лагерей и центров в приграничных муниципалитетах, что вызвало недовольство местных жителей. В некоторых городах люди выходят на митинги и пытаются препятствовать строительным работам.