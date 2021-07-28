В Латвии заявили о демонстрации «голого зада» в отношении России

Внешняя политика Латвии в отношении России превратилась в демонстрацию «голого зада». Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс, сообщает РИА Новости.

По его словам, до принятия закона о гражданстве в 1995 году у Латвии с Россией «был медовый месяц», после чего разделение жителей республики на граждан и неграждан «охладило ситуацию». Юрканс также обратил внимание на зависимость отношений двух стран от «потепления» или конфликтов между Москвой и Вашингтоном.

Бывший дипломат посетовал на то, что эти факторы являются определяющими для внешней политики Латвии и ведут к ухудшению ее отношений с российской стороной. «Если раньше мы стояли к России спиной, то сегодня мы стоим к ней спиной, показываем голый зад, а еще и обзываемся», — заключил он.

В июне президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации, распространению которого «нужно положить конец». Он также предсказал его вытеснение в стране английским языком.

Ранее посол Латвии в России Марис Риекстиньш рассказал, что отношения между Москвой и Ригой находятся в наихудшем состоянии со времен холодной войны. По его мнению, решающую роль в этом, помимо «исторических причин», сыграли события 2014 года на Украине.