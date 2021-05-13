Посол Латвии рассказал о наихудших отношениях с Россией со времен холодной войны

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш рассказал, что отношения между Москвой и Ригой, а также Западом в целом находятся в наихудшем состоянии со времен холодной войны, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Рига имеет право говорить от об этом, так как состоит в Европейском союзе и НАТО, является частью западного мира. По его мнению, решающую роль в ухудшении отношений, помимо «исторических причин», сыграли события 2014 года на Украине.

При этом он отметил, что несмотря на сложную политическую конъюнктуру, Евросоюз по-прежнему является важным торговым партнером России и главным источником инвестиций в ее экономику. «Поэтому эта картинка очень смешанная, но политически отношения очень сложные», — пояснил Риекстиньш.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна не участвовала во Второй мировой войне, но стала одной из самых пострадавших в ходе боевых действий. Саму войну он назвал чужой для латышей, но признал, что многие из них сражались по обе стороны, преследуя «личные цели».