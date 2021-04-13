Латвия выразила протест из-за проведения вечеринки российским дипломатом

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с проведением вечеринки военным атташе при посольстве России Русланом Ушаковым во время действия карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Как утверждают в ведомстве, 27 марта в одном из частных домов в Риге дипломат устроил праздник, который посетили около десяти человек. Вскоре после его начала соседи вызвали полицию, в ответ на что Ушаков начал показывать им неприличные жесты. Правоохранители при этом никаких мер по прекращению вечеринки не приняли.

«Любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом относиться к представителям правоохранительных учреждений», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что протест был передан временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву, который выразил понимание позиции Риги и пообещал, что случай не останется без внимания.

Ранее Латвия поддержала намерение Украины получить от руководства НАТО план действий по членству (ПДЧ) в альянсе. В МИД республики выразили обеспокоенность стягиванием российских войск к украинской границе и заявили, что Киев не останется без поддержки союзников.