Латыш с криком накинулся на туристку из-за вопроса на русском языке

Житель Латвии накинулся с криком на туристку из Литвы, после того как она обратилась к нему с вопросом на русском языке. Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет Sputnik.

«Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась в Instagram опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском и как какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском», — рассказала пользовательница Twitter под ником Saulė.

По ее словам, путешественница «сильно испугалась» и в дальнейшем, вероятно, будет уже стыдиться того, что знает русский язык. Юзерша добавила, что ее подруга выросла на русских мультфильмах, а ее тетя уверенно говорит на этом языке.

Пользователи соцсети обсудили произошедшее в комментариях — большинство из них назвали поступок латыша агрессивным, однако при этом отметили, что иностранцам в странах Балтии действительно безопаснее говорить на английском языке.

В марте прошлого года латвийский певец Лаурис Рейникс возмутился из-за некорректных фраз, которыми встречают и провожают его соотечественников на борту Turkish Airlines. Он обратил внимание на фразу «Bye, bye and do svidanye», которую произносят бортпроводники после посадки самолета. Певец порекомендовал авиакомпании заменить ее на «Bye, bye and uzredzēšanos!», что означало бы прощание на латвийском языке.

Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии. В январе республика отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.