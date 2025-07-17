Оральный секс с мужем вызвал у женщины неожиданные проблемы со здоровьем

Пользовательница Reddit с ником Nonnie069 рассказала о последствиях орального секса со своим мужем. Другие посетители портала предположили, что женщина случайно нанесла себе травму.

«Мы с мужем просто дремали днем, и я подумала, что было бы неплохо сделать ему минет, пока мы просто валяемся в постели. Я сделала, лежа на боку лицом к нему. Все прошло хорошо, но через некоторое время у меня ужасно разболелась и опухла челюсть, а также голова в районе ушей», — написала женщина.

Она приняла обезболивающие, но они не помогли. Вскоре девушка поняла, что она даже не может есть, поскольку ей трудно жевать. В связи с этим она спросила у других пользователей, сталкивались ли они с подобной проблемой. Многие из них отнеслись к истории с юмором, однако предположили, что автор могла вывихнуть челюсть. Чтобы исправить ситуацию, они предложили ей снова заняться оральным сексом с супругом, но уже лежа на другом боку.

Ранее другие пользователи Reddit рассказали о самых странных инцидентах во время секса. Один из них, например, описал, как после минета угодил в госпиталь.