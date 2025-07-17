Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Оральный секс с мужем вызвал у женщины неожиданные проблемы со здоровьем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Nonnie069 рассказала о последствиях орального секса со своим мужем. Другие посетители портала предположили, что женщина случайно нанесла себе травму.

«Мы с мужем просто дремали днем, и я подумала, что было бы неплохо сделать ему минет, пока мы просто валяемся в постели. Я сделала, лежа на боку лицом к нему. Все прошло хорошо, но через некоторое время у меня ужасно разболелась и опухла челюсть, а также голова в районе ушей», — написала женщина.

Она приняла обезболивающие, но они не помогли. Вскоре девушка поняла, что она даже не может есть, поскольку ей трудно жевать. В связи с этим она спросила у других пользователей, сталкивались ли они с подобной проблемой. Многие из них отнеслись к истории с юмором, однако предположили, что автор могла вывихнуть челюсть. Чтобы исправить ситуацию, они предложили ей снова заняться оральным сексом с супругом, но уже лежа на другом боку.

Ранее другие пользователи Reddit рассказали о самых странных инцидентах во время секса. Один из них, например, описал, как после минета угодил в госпиталь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трое детей получили ранения после атаки украинского БПЛА на Воронеж

    В порту Одессы заметили подозрительные иностранные суда

    Пленный ВСУ рассказал о процветающих у командования идеях фашизма

    Раскрыт замысел Зеленского касательно американских дальнобойных ракет

    В Великобритании выразили недоумение ультиматумом Трампа в адрес России

    Над Воронежем уничтожили еще несколько беспилотников

    В зоне СВО заметили Caesar в «тотальном антидроновом обвесе»

    Россиянам напомнили об уменьшении пенсии при одном условии

    Извращенец установил шесть скрытых камер в туалетах курортного города

    Оральный секс с мужем вызвал у женщины неожиданные проблемы со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости