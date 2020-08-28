В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой. Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом на своей странице в Facebook.

Политик обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов. Так, в Рижском порту этот показатель составляет 26,7 процента. По его словам, грузы и рабочие места в портах могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями.

«[Правящая коалиция] должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», — заявил Урбанович.

Ранее ЕС отказался финансировать модернизацию латвийских портов. Министр транспорта Латвии Талис Линкайтис заявил, что прежнего «расцвета гаваней» не будет.

Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии. В январе республика отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.